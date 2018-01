Enel si aggiudica il 40% della gestione di domanda di energia in Irlanda

Enel

(Teleborsa) -, la nuova divisione di servizi energetici innovativi di, attraverso la controllata statunitense di servizi di demand response EnerNOC, si è aggiudicata la fornitura didi risorse di gestione della domanda in seguito alla prima asta di capacità dell’Irlanda, lanciata dai gestori delle reti di trasmissione (Transmission System Operators - TSOs) d’Irlanda e Irlanda del Nord.. La dimensione totale dell'impianto energetico virtuale di Enel sul mercato irlandese crescerà del 60% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale pari ai 217 MW aggiudicati dagli attuali 136 MW, quando il nuovo mercato della capacità verrà avviato alla fine di maggio 2018.L'aggiudicazione assicurerà a Enel la gestione della domanda energeticacollegati alla rete di trasmissione irlandese, informando le società quando la rete richieda loro di ridurre o accrescere i consumi sulla rete, con l'obiettivo di migliorarne la stabilità.quali gli stabilimenti di produzione, i data center e le società di costruzioni, affinché adeguino i loro consumi energetici, riducendoli o aumentandoli, in modo da stabilizzare la rete. La gestione della domanda assicura maggiore flessibilità e stabilità di rete, nonché un uso più efficiente dell'infrastruttura energetica, al fine di contribuire a contenere i prezzi dell'elettricità al più basso livello possibile per tutti i consumatori.Oltre al lancio dell'asta di capacità,, il gestore del sistema di trasmissione della Repubblica d'Irlanda, prevede di continuare a introdurre nuove opportunità di gestione della domanda per sostenere l’obiettivo di coprire il 40% della generazione irlandese con risorse rinnovabili.