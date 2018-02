Mostre, dentro le opere di Klimt con la realtà virtuale. Agevolazioni con Trenitalia

(Teleborsa) -L'ormai popolarissimo e suggestivo autore, a San Giovanni Addolorata, presso la Sala delle Donne, con unper portarci dentro le sue opere.Opere come Il Bacio, L’Albero della vita, oppure Giuditta, sono entrate a far parte della cultura popolare, eppure Klimt resta un artista da scoprire e da raccontare.immersiva, dedicata al padre fondatore della Secessione Viennese., prodotto da Crossmedia Group, propone al visitatore emozioni uniche, un’immersione totale in un mondo simbolico, enigmatico e sensuale, dove si concretizza il trionfo di un’arte senza tempo e confini.Una tecnologia all'avanguardia supporta l’impatto visivo delledella mostra e delle. L’area didattica introduttiva è allestita con supporti scenografici fisici e postazioni per un’esperienza immersiva di realtà virtuale dentro ai più famosi capolavori di Klimt.. Una, che potranno accedere alla rassegna in due al prezzo di uno presentando la Carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con il quale hanno raggiunto la Capitale in una data precedente al massimo tre giorni rispetto a quella della visita.La speciale promozione èin possesso di un biglietto o di un abbonamento Trenitalia (non integrato Metrebus) e per i viaggiatori muniti di titolo di viaggio di corsa semplice Trenitalia, regionale o sovraregionale, valido per il giorno stesso di accesso alla mostra.Con il sostegno all'esposizione capitolina. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese, che conta oggi oltre 74.200 dipendenti e trasporta ogni anno 600 milioni di passeggeri su un network ferroviario di oltre 16.700 chilometri, di cui 1.000 ad alta velocità.