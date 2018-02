In pensione da una vita: mezzo milione di italiani prende l'assegno da 37 anni

(Teleborsa) -Funziona così per molti. Ma non per tutti.Sono oltreda prima del 1982. E i numeri non includono i trattamenti di invalidità e le pensioni socialiLo ha reso noto 'Inps che si è messo a fare i conti scoprendo che quasi mezzo milione di italiani, per essere precisi- In pratica, pensionati di professione. Sì, perché stiamo parlando di un vero e proprio esercito di persone che hanno smesso di lavorare prima del 1980 e sono ancora pensionati.- L’età alla decorrenza delle pensioni liquidate prima del 1980 è di 49,9 anni per la vecchiaia e di 46,4 per l’anzianità, mentre per i superstiti da assicurato è di 41,5 anni (45,7 per i superstiti da pensionato). Per i pensionati del settore privato l’età è un po’ più alta per i trattamenti di vecchiaia (compresa l’anzianità) con 54,7 anni, mentre è più bassa per i superstiti con appena 40,7 anni al momento della liquidazione della pensione. Il dato dei pubblici risente chiaramente delle pensioni «baby» e quindi delle uscite dal lavoro con 20 anni di contributi o meno (14 anni sei mesi e un giorno per le donne con figli)- Se per le pensioni del settore privato l'importo medio degli assegni liquidati prima del 1per le pensioni dei pubblici l'importo medio supera i