S&P Global riporta gli ABS italiani in Tripla A

L'azione fa seguito ad un aggiornamento dei criteri

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha riportato in Tripla A le cartolarizzazioni ABS italiane per la prima volta dal 2012. L'agenzia ha infatti assegnato un rating "AAA" ai titoli di classe A emessi da Golden Bar Securitisation, innalzando ad un rating "AAA" i titoli senior di altre cinque operazioni ABS.



Questo cambiamento - spiega - riflette i recenti aggiornamenti dei criteri, che hanno creato le condizioni affinché gli ABS italiani possano ottenere rating "AAA". Tale aggiornamento porta ad un innalzamento del rating degli ABS fino a otto notch (otto gradini) al di sopra del rating sovrano, a certe condizioni e per operazioni caratterizzate da una bassa sensibilità al rischio di default sovrano e da una breve vita economica.



Le condizioni alla base dell'innalzamento del rating prevedono che: l’Italia mantenga un rating sovrano investment grade, una bassa sensibilità al default sovrano (l'operazione non deve essere esposta a rischi legati alla continuità dell’attività o al rischio di rifinanziamento) ed una breve vita economica (la vita media ponderata deve essere inferiore a 36 mesi).



S&P si aspetta di vedere un maggior numero di rating "AAA" sugli ABS italiani. E dal momento che gli asset sottostanti agli ABS presentano generalmente una vita più breve, S&P si aspetta che questo cambiamento abbia un impatto più significativo sul settore degli ABS rispetto ai titoli garantiti da mutui residenziali (residential mortgage-backed securities, RMBS).

Condividi

```