DoBank chiude il 2017 con utile e ricavi in salita

DoBank

(Teleborsa) -ha archiviato il 2017 con ricavi netti in salita del 3% a 194,9 milioni, rispetto ai 188,4 milioni nel 2016. Lesi attestano a 18,1 milioni rispetto a 17,8 milioni del 2016, in leggera flessione in termini di percentuale sui ricavi lordi.Ilè pari a 45 milioni in aumento dell'11% rispetto a 40,4 milioni al 31 dicembre 2016.L'pari a 70,1 milioni sale del 9% rispetto a 64,3 milioni precedenti.Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso di sottoporre all'approvazione dei competenti organi sociali la distribuzione di un dividendo pari al 70% dell’utile (70% payout).il Gruppo si attende un rilevante incremento di asset under management, di cui oltre 11 miliardi di euro nel solo primo trimestre, e un miglioramento della capacità di recupero che porterà ad una crescita significativa degli incassi. Il Gruppo prevede di presentare un aggiornamento del piano industriale entro la prima metà del 2018.