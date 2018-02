Sicurezza Stradale, 1,6 miliardi a Province e Città metropolitane

(Teleborsa) - Il decreto di riparto daproposto dalper interventi di manutenzione della rete stradale di province e città metropolitaneLe risorse erano state previste dalla, "per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane".A provvedere all'erogazione delle risorse a province e città metropolitane, indicate dal decreto, è laper le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del, entro il 30 giugno di ogni anno., che non potranno essere utilizzate per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale,, riduzione dell’inquinamento ambientale, riduzione del rischio da trasporti soprattutto quelli eccezionali, incremento della durabilità e riduzione dei costi, anche grazie alla programmazione pluriennale.Per la ripartizione delle risorse sono stati applicati i criteri di consistenza della rete viaria (estensione chilometrica e numero dei veicoli), del tasso di incidentalità, della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, cui sono stati attribuiti specifici parametri.Il monitoraggio sarà effettuato dalla, tramite una specifica piattaforma informatica.Nell'ambito della ripartizione, si segnala che la quota prevista, ossia una percentuale superiore a quella prevista dalla legge.