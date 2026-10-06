Carburanti, Mimit: benzina self a 2,043 €/l, gasolio a 2,244 €/l interrompe la discesa

(Teleborsa) - Secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, martedì 6 ottobre il prezzo medio self service lungo la rete stradale nazionale è di 2,043 euro al litro per la benzina e 2,244 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,054 €/l per la benzina e 2,267 €/l per il gasolio.



Rispetto a lunedì 5 ottobre, quando la benzina self sulla rete stradale era a 2,048 €/l e il gasolio a 2,242 €/l, la benzina cala di mezzo centesimo (-0,005 €/l) mentre il gasolio sale di due decimi di centesimo (+0,002 €/l). In autostrada la benzina scende da 2,062 a 2,054 €/l (-0,008 €/l) e il gasolio da 2,266 a 2,267 €/l (+0,001 €/l).

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