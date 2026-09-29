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USA, indice S&P Case-Shiller luglio accelera oltre le attese a luglio a +2,5% annuo

Su base mensile variazione nulla.

Economia, Macroeconomia
USA, indice S&P Case-Shiller luglio accelera oltre le attese a luglio a +2,5% annuo
(Teleborsa) - L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle case nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato, a luglio, una incremento su base annua del 2,5% rispetto al +2,2% del mese precedente, facendo anche meglio rispetto al +2,2% indicato dal consensus.

Su base mensile si registra una variazione nulla contro il +0,4% di giugno. L'indice destagionalizzato è salito dello 0,3%.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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