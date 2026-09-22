Fiera Milano Rho: mercato brico-garden dell’Eurozona oltre 400 miliardi

Lombardia regina del fai-da-te

(Teleborsa) - Da domani, 23 e 24 settembre, nei 25.000 mq di Bricoday, la fiera leader del Fai-da-Te, Casa e Giardino, spazio a mercati, trend e novità della 18ª edizione dell’evento.



La spinta digitale e i nuovi consumi stanno ridisegnando il settore, con eCommerce, garden e sicurezza tra i principali comparti in crescita. In fiera saranno presenti oltre 460 espositori, il 20% dei quali provenienti dall’estero, insieme a buyer da tutta Europa.



Dalla "schiscetta 2.0" autoriscaldante all’illuminazione intelligente, dalle barriere autoespandenti antiallagamento ai soffiatori per casa e giardino, dai derattizzatori multifrequenza o attivati dall’AI alla domotica domestica. E ancora batterie, utensileria e ferramenta di nuova generazione, sicurezza automobilistica, decorazione e sistemazione della casa, novità per bagno, clima e cucina, pannelli solari portatili, tinteggiature e sigillanti ultrarapidi, e molto altro ancora saranno in mostra il 23 e il 24 settembre a Fiera Milano-Rho, nei 25.000 mq di Bricoday, il più importante evento fieristico italiano, giunto alla 18ª edizione, e tra i più rilevanti a livello internazionale, dedicato alle filiere del Fai-da-te, Casa e Giardino.



Il mercato dell’Eurozona e quello italiano



Il mercato europeo dell’Home Improvement supera i 409 miliardi di euro nel 2026, con una crescita annua composta prevista del +3,2% fino al 2029. Il commercio online è destinato a generare circa un quinto del fatturato del settore.



In Italia, con un valore complessivo stimabile per il 2025 a 17 miliardi di euro, il canale delle grandi superfici specializzate conferma la propria tenuta: i DIY Superstores raggiungono infatti 3,09 miliardi di euro nel primo semestre 2026. Parallelamente, la domanda si reindirizza verso manutenzione, sicurezza e tecnologie domestiche.



Con quasi il 20% del totale dei punti vendita italiani e delle superfici espositive nazionali, la Lombardia si conferma il territorio più dinamico per il comparto. Milano, Brescia e Varese figurano nella top-five delle province italiane più fornite di negozi DIY-Garden.



Il consumatore



"L’analisi dei dati suggerisce una domanda sempre più orientata a protezione, comfort, tecnologia e utilizzo degli spazi domestici interni ed esterni", affermano da Bricoday.



Crescono il garden (+8%), la sicurezza (+4,36%) e le tecnologie per la casa, mentre l’edilizia tradizionale registra una contrazione nel periodo post-bonus.



Risparmio economico, autogratificazione, relax e creatività sono gli obiettivi dei consumatori, sempre più orientati ad acquisti legati a bisogni pratici. La riparazione e manutenzione sono citate dal 25% dei consumatori, il miglioramento del comfort dal 16% e il rinnovamento estetico e dell’aspetto della casa dal 18%. Per metà dei consumatori, inoltre, la fase di informazione e ricerca online è ormai una costante.



Il report evidenzia infine come il 48% dei consumatori europei sarebbe più propenso a iniziare un lavoro di fai-da-te se assistito da strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale, utili per la pianificazione, la scelta dei prodotti e i computi metrici, una tecnologia sempre più sviluppata nel mondo della distribuzione.

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