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Carburanti, Mimit: benzina self scende a 2,037 €/l, gasolio stabile a 2,261 €/l

Economia
Carburanti, Mimit: benzina self scende a 2,037 €/l, gasolio stabile a 2,261 €/l
(Teleborsa) - Secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, giovedì 8 ottobre il prezzo medio self service lungo la rete stradale nazionale è di 2,037 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,048 €/l per la benzina e 2,287 €/l per il gasolio.

Rispetto a mercoledì 7 ottobre, quando la benzina self sulla rete stradale era a 2,040 €/l e il gasolio a 2,261 €/l, la benzina cala di tre millesimi (-0,003 €/l) mentre il gasolio resta invariato. In autostrada la benzina scende da 2,051 a 2,048 €/l (-0,003 €/l), con il gasolio stabile a 2,287 €/l.
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