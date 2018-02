USA, Mester (Fed Cleveland): l'economia crescerà a dispetto delle turbolenze sui mercati

(Teleborsa) - La recente ondata di volatilità che ha invaso i mercati azionari non danneggerà la crescita economica statunitense.Lo ha detto ildurante un discorso sulla politica monetaria e l'outlook economico, suggerendo che la Banca Centrale USA dovrebbe aumentare i tassi quest'anno ad un ritmo simile a quello del 2017. "Credo che questo graduale percorso verso l'alto dei tassi, aiuterà a bilanciare i rischi ed a prolungare l'espansione" - ha aggiunto Mester - che è anchee considerato uno dei Presidenti più aggressivi in chiave di tassi di interesse."Nel caso in cui l'economia continuasse a crescere come ci aspettiamo, avremo bisogno di ulteriori incrementi dei tassi nel 2018 e nel 2019" - ha dichiarato il banchiere centrale -. "L'approccio graduale è la migliore strategia per sostenere l'espansione e bilanciare i rischi nel nostro mandato. Certo, questa è la mia visione attuale della politica monetaria. Se i rischi al rialzo per la crescita si avvereranno, potremmo dover accelerare il percorso; se l'inflazione, invece, sorprenderà verso il basso, potrebbe essere necessario andare un po' più lentamente".Il banchiere centrale prevede per il 2018 una crescita "solida", con un'espansione del PIL pari al 2,5%. L'inflazione, secondo Mester "aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 2%" nel corso del prossimo biennio.Il presidente Fed, non ha specificato quando dovrebbero verificarsi i rialzi, ma gli addetti ai lavori iniziano a scommettere che la Banca centrale statunitense farà la sua mossa già dal mese di marzo. Ciò a causa delle crescenti preoccupazioni relative all'inflazione e alla possibilità che la Federal Reserve assuma un atteggiamento più aggressivo sull'aumento dei tassi di interesse.