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Indice Fed Dallas USA in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice Fed Dallas USA in settembre
USA, Indice Fed Dallas in settembre pari a 9,8 punti, in calo rispetto al precedente 11,6 punti.
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