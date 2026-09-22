Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Indice Fed Richmond USA in settembre

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Indice Fed Richmond USA in settembre
USA, Indice Fed Richmond in settembre pari a -2 punti, in calo rispetto al precedente 4 punti (la previsione era 2 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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