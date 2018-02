Creval, sottoscritto contratto di garanzia. Aumento di capitale a 0,10 euro

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Tutto pronto per l'aumento di capitale delIeri sera, 14 febbraio, il Consiglio di Amministrazione ha determinato le condizioni definitive della ricapitalizzazione da 700 milioni di euro e il calendario dell’Offerta.Nel dettaglio, saranno, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni Creval in circolazione, compreso il godimento, da offrire in opzione agli azionisti di Creval ad un, nel rapporto di n.Il controvalore massimo dell’Offerta sarà, pertanto, pari a 699.660.561,30 euro.oggetto di offerta, spiega la banca,sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni Creval.Ilva. Isul Mercato Telematico AzionarioStamane, l'Istituto valtellinese ha annunciato inoltre che è statorelativo all’aumento di capitale, con(in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner),Global MarketsLimited e(in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners),(in qualità di Senior Joint Bookrunners), Banca Akros, Equita SIM e Keefe, Bruyette & Woods (in qualità di JointBookrunners) e MainFirst (in qualità di Co-Lead Manager).Questi, precisa Creval, si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le azioni Creval di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati, che si terrà successivamente al Periodo di Offerta, per un ammontare massimo pari al controvalore dell’Offerta stessa.