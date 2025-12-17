Parigi: andamento rialzista per Societe Generale

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big bank francese
, in guadagno del 3,26% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Societe Generale
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 65,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)