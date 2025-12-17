Milano 12:12
Parigi: andamento rialzista per Societe Generale

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big bank francese, in guadagno del 3,26% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Societe Generale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 65,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68,22.

