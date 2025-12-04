Milano 10:55
43.388 +0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:55
9.695 +0,04%
Francoforte 10:55
23.869 +0,74%

Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese, che avanza bene del 2,38%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Societe Generale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 62,26 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 61,74. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 62,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```