Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese
, che avanza bene del 2,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Societe Generale
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 62,26 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 61,74. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 62,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)