Edison, Ebitda in aumento ma l'outlook è cauto

Edison

(Teleborsa) - Perdita in calo e Ebitda in crescita pernel 2017.La società energetica ha archiviato l'esercizio con un rdi euro,messo a bilancio nel 2016. Tale dato, ha spiegato il Gruppo, risente dell’effetto temporaneo della volatilità legata all’attività di copertura su commodity e cambi e delle svalutazioni da impairment prevalentemente sulle attività E&P.Ilè passato invece da 653 a 803 milioni di euro, mentre isono scesi a 9,9 miliardi di euro rispetto agli 11 miliardi del precedente esercizio.dagli 1,062 miliardi al 31 dicembre 2016. Questo "permetterà di sostenere lo sviluppo della società nelle rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel mercato retail", afferma Edison.: "In un contesto di mercato caratterizzato da uno scenario prezzi e margini meno favorevole rispetto al 2017, Edison prevede che il".Il mercato non sembra aver accolto positivamente i numeri diffusi dal Gruppo: le azioni Edison di risparmio stanno infatti cedendo il 2,31% a 0,972 euro.