Convergenze chiude esercizio 2023 in utile con raddoppio redditività

Convergenze

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con un, in deciso aumento rispetto ai -0,8milioni del 2022.al 31 dicembre 2023 si attestano a 22,6 milioni rispetto ai 28,1 milioni dello stesso periodo del 2022, la riduzione è direttamente correlata alla diminuzione del costo della materia prima energia. La BU Energia, oltre ad aver registrato un aumento dei servizi contrattualizzati, ritorna dopo due esercizi ad una marginalità positiva.è pari a 3,2 milioni,rispetto agli 1,4 milioni dell’esercizio precedente. In termini assoluti, rappresenta il record storico nella storia della Società.sul valore della produzione (5,1% al 2022). Allo stesso modo anche l’EBITDA registra un significativo miglioramento pari a +135% su anno, passando da 1,5 milioni del 2022 agi attuali 3,2 milioni nel 2023, con una marginalità sul valore della produzione pari al 14,1%. Il Risultato operativo () risulta in netto miglioramento a € 1,2 milioni rispetto ai -0,4 milioni del 2022.(IFN) risulta pari ai 5,6 milioni, in miglioramento rispetto ai 6,1 milioni al FY2022. Il miglioramento dell’IFN è correlato alla dinamica dei flussi di cassa operativi e alla prosecuzione dei piani di ammortamento degli impegni finanziari.