Emissioni, Daimler in difficoltà a Francoforte su ipotesi indagine Stati Uniti

Daimler

produttore della Mercedes

DAX30

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti, si allinea alla debolezza evidenziata dall'intero comparto auto in Europa. L'indice di riferimento DJ Stoxx Auto segna un calo dello 0,83%.A pesare sulle azioni, contribuisce l'ipotesi avanzata dalla stampa tedesca (Bild) secondo cui le autorità statunitensi starebbero conducendo indagini per accertare se la casa automobilistica potrebbe aver utilizzato un software che possa aver agevolato il passaggio dei test sulle emissioni di alcuni veicoli a motore diesel.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 70,73 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 71,44. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 72,15.