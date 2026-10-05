Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 18:53
31.019 +0,69%
Dow Jones 18:53
51.276 +0,19%
Londra 17:35
10.498 +0,34%
Francoforte 17:35
25.254 +0,09%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,09%)

Il DAX termina gli scambi a 25.254,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,09%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,09%, archiviando la seduta a 25.254,21 punti.
Condividi
```