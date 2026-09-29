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Dow Jones 20:36
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,1%)

Il DAX termina gli scambi a 25.399,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,1%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,1%, archiviando la seduta a 25.399,21 punti.
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