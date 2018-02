AIRITALY, spina nel fianco di Alitalia

(Teleborsa) -. Meridiana, di fatto, anche se col primo nome di. Grazie a una brillante e all’epoca quasi impossibile operazione “aeronautica indipendente”, prese dapprima appunto il volo, non a caso, con un nome in onore dei ridenti lidi della Costa Smeralda, base al tempo, del più ricco jet-set europeo.Dalla Sardegna prima e da Firenze e Milano Malpensa poi,. sebbene “compagnia leggera”, smart come si dovrebbe dir oggi, più orientata al trasporto di tipo vacanziero e regionale punto-punto.Ora, immediate,della nuova compagnia aerea. Dopo la fusione dei celebri storici marchi di Meridiana, Eurofly ed "Air Italy".. Complice probabilmente quella crisi che continua a mantenere più che incerto il futuro di Alitalia.allo scopo di riproporla a un nuovo pretendente che sembra, però, almeno al momento piuttosto lento o restio a svelarsi.dopo essere stata definitivamente ripudiata da Etihad,Già dal 2019 entreranno in flotta i nuovissimi Boeing 787 Dreamliner.Da AIRITALY tengono a precisare cheper puntare quindi a divenire una compagnia “Premium” a tutti gli effetti.A tale scopo verrà fatto ancheche verrà assolutamente rinnovato e migliorato nelle parti essenziali dove la compagnia fonderà il proprio hub di sviluppo. Come inizio verranno. Assicurano inoltre, che verrà ristrutturata tutta un’ala dell’aeroporto dedicata alla neonata compagnia con una rivisitazione dell’area check in.Rotte che in seguito, purtroppo, per le note inefficienze interne e la crescente competizione esterna vennero abbandonate a favore delle emergenti compagnie mediorientali.avvantaggiando quindi il ricco traffico del nord est verso il Nord America.Inoltre, la compagnia assicura che si sta oltremodo, di cui fanno parte anche British Airways, Iberia e Vueling, soprattutto quest’ultima ormai di casa in Italia.A tale scopo, al fine di creare sinergie di traffico e potenziare ulteriormente servizi e benefit per i futuri passeggeri di AIRTALY e Qatar Airways,Una nota interessante è anche in tema: oltre agli investimenti già noti,, a servizio principalmente del ricco traffico del nord Italia ma ci saranno man mano anche crescenti voli punto-punto.In definitiva,, evidentemente più che spalleggiata a livello strategico dell’alleanza con Qatar Airways.. Ma perché poi dovrebbe arrestarsi?Di tutt’altro umore. Ma attenzione, non passeggeri “vacanzieri”, ma “Premium” ovvero quelli più remunerativi.