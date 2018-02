De'Longhi cede il 55% di NPE a cinese H&T

De'Longhi

(Teleborsa) - De'Longhi Appliances, società del Gruppo, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale con H&T Intelligent Control International, società del Gruppo industriale cinese H&T per la cessione del 55% del capitale di NPE, oggi interamente controllata daDe’ Longhi Appliances.L’accordo, si legge in una nota, prevede un apporto patrimoniale, a cui faranno fronte i soci,, a supporto dei piani di sviluppo della società.Il closing dell’operazione èprevisto per la fine di marzo 2018.De’ Longhi Appliances, precisa il produttore di elettrodomestici e apparecchiature per la casare, resterà coinvolta in tutte le decisionistrategiche e nelle principali questioni organizzative della società.per un corrispettivo il cui importo è legato al grado di conseguimento di predeterminati obiettivi economici di NPE.