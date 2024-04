Borse europee toniche in attesa della BCE, IBEX in controtendenza

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -(penalizzate le utility, che dovranno sostenere gli oneri per la chiusura delle centrali nucleari), dopo che la scorsa ottava era stata caratterizzata da vendite. Gli investitori attendono la lettura dell'(in pubblicazione mercoledì) e le(il Consiglio Direttivo si esprimerà giovedì). Inoltre, sul finale di settimana è atteso l'avvio della nuova stagione dei risultati trimestrali statunitensi, con i numeri dei principali gruppi bancari.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 86,06 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +138 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,79%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,78%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,41%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,72%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dello 0,90%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,86% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 36.527 punti. In moderato rialzo il(+0,58%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,05%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta dell'8/04/2024 è stato pari a 1,93 miliardi di euro, in calo del 38,52%, rispetto ai 3,14 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,80%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,88%.avanza del 2,97%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,95%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,87%),(+2,79%),(+2,76%) e(+2,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,89%. Calo deciso per, che segna un -1,53%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,19%. Tentenna, che cede l'1,12%.