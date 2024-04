Borse asiatiche positive sul calo di tensioni in Medio Oriente

Nikkei 225

(Teleborsa) - I mercati asiatici chiudono una seduta positiva sull'allentamento delle tensioni in Medio Oriente. Nello stesso tempo la banca Centrale cinese ha fissato un prime rate invariato, supportando i mercati cinesi. Hanno fatto bene soprattutto i titoli tecnologici che erano stati penalizzati la scorsa settimanaTokyo è sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,68% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrlocede dello 0,30%.Effervescente(+2,01%); come pure, sale(+0,77%).Positivo(+0,42%); come pure, buona la prestazione di(+0,85%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Seduta decisamente positiva per l', che tratta in rialzo dello 0,05%. La giornata del 21 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%.Il rendimento dell'è pari 0,88%, mentre il rendimento delscambia 2,26%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 48,2 punti).