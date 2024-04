Mercati asiatici misti, UBS passa a Overweight sull'azionario cinese

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre gli investitori attendono iquesta settimana e nuove indicazioni sull'inflazione statunitense che potrebbe avere risvolti per l'andamento dei tassi di interesse.Gli analisti dihanno migliorato la raccomandazione sull', citando utili resilienti nonostante le preoccupazioni immobiliari e macroeconomiche della nazione.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,30%, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,48%.scende dello 0,66%.Balza in alto(+1,87%); consolida i livelli della vigilia(-0,09%). Guadagni frazionali per(+0,25%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,36%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 22 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,07%.Il rendimento per l'è pari 0,89%, mentre il rendimento deltratta 2,25%.