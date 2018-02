Moncler, nel 2017 corrono ricavi e utile netto

Moncler

(Teleborsa) - Conti in salita perche ha chiuso il 2017 con una crescita di tutti gli indicatori economici.L'arriva 249,7 milioni, in crescita del 27% rispetto ai 196 milioni riportati nell'esercizio 2016.del 2017 sono stati pari a 1,193 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto agli 1,040 miliardi realizzati nell’esercizio precedente.di 0,28 euro per azione, pari a complessivi 70,8 milioni.prevede uno scenario di ulteriore crescita. In particolare, il management vuole continuare a consolidare la propria presenza nei principali mercati internazionali, anche attraverso lo sviluppo della rete di negozi monomarca retail (DOS).