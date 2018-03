Elezioni 2018, Berlino auspica un Governo stabile

(Teleborsa) - Il verdetto delle elezioni 2018, che si evince fuori dallo spoglio dei seggi , ha decretato lafondato da Beppe Grillo come primo partito in Italia., mentreTuttavia,. E, la strada che si prospetta davanti sembrerebbe quella di un lungo percorso di trattative tra i vari partiti per la formazione di una grande coalizione che possa esprimere il nuovo esecutivo.Stando agli ultimi dati ufficiali,, mentree la coalizione di centrodestra viaggia attorno al 36%. I, la moneta unica torna sopra quota 1,23 dollari dopo essere scesa ritracciando dai massimi segnati la vigilia in scia all'esito del referendum Spd sulla grande coalizione tedesca che ha messo fine a mesi di incertezza politica.. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a dieci anni è tornato sotto quota 140 punti con il rendimento che si attesta al 2%.Tra le borse finanziarie,: il FTSEMIB scende dello 0,90% a 21.716 punti.Intanto da Berlino arriva l'augurio di un Governo Stabile per l'Italia, ma anche per l'Unione Europea. "Il risultato definitivo delle elezioni non è ancora arrivato." - ha detto il