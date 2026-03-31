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Germania, stabile la disoccupazione a marzo

Economia, Macroeconomia
Germania, stabile la disoccupazione a marzo
(Teleborsa) - Risulta stabile la disoccupazione in Germania a marzo. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è al 6,3%, in linea con il dato registrato nel mese precedente e stimato dagli analisti.

Variazione nulla del numero dei disoccupati, mentre le stime di consensus davano un incremento di 2mila unità, dopo il +1.000 unità a febbraio.

Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) cala a 3,021 milioni dai precedenti 3,070 milioni. Quello destagionalizzato si conferma a 2,977 milioni.
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