Uniper torna al dividendo dopo quattro anni mentre Berlino prepara l’uscita dal capitale

Uniper

(Teleborsa) -distribuirà il suo primo dividendo, dal 2021, segnando un passo importante nel percorso di ritorno alla piena quotazione mentre il governo tedesco si prepara a ridurre la propria partecipazione. Il gruppo energetico, nazionalizzato nel 2022 durante la crisi del gas europeo, ha proposto una cedola di 0,72 euro per azione per il 2025, pari a un esborso complessivo di 300 milioni di euro."La possibilità di tornare a remunerare gli azionisti è un segnale dellae un elemento chiave per la credibilità sul mercato dei capitali", ha dichiarato l'rettificato compreso tra 1 e 1,3 miliardi di euro, in linea con il miglioramento registrato nel 2025, quando l’azienda aveva riportato 1,1 miliardi. L’utile netto rettificato è atteso tra 350 e 600 milioni di euro, rispetto ai 544 milioni dell’anno precedente.Con la nazionalizzazione,, perdendo temporaneamente la possibilità di distribuire dividendi. Tale vincolo è stato rimosso alla fine del 2025, nell’ambito del processo di riprivatizzazione richiesto dall’Unione Europea. Entro il 2028, la quota statalepiù un'azione.Il gruppo ha definito il ritorno al dividendo un tassello fondamentale per un potenziale “re-IPO”, mentre il CFO Christian Barr ha precisato che modalità e tempistiche della cessione restano nelle mani del governo.Uniper ha inoltre annunciato undi euro fino al 2030, con oltre metà delle risorse destinate alla Germania. Tra i progetti principali figurano la costruzione di circa 2 gigawatt di centrali a gas predisposte per l’idrogeno, parte della strategia nazionale per la transizione energetica.