Uniper torna al dividendo dopo quattro anni mentre Berlino prepara l’uscita dal capitale

(Teleborsa) - Uniper
distribuirà il suo primo dividendo, dal 2021, segnando un passo importante nel percorso di ritorno alla piena quotazione mentre il governo tedesco si prepara a ridurre la propria partecipazione. Il gruppo energetico, nazionalizzato nel 2022 durante la crisi del gas europeo, ha proposto una cedola di 0,72 euro per azione per il 2025, pari a un esborso complessivo di 300 milioni di euro.
"La possibilità di tornare a remunerare gli azionisti è un segnale della nostra ritrovata stabilità finanziaria
e un elemento chiave per la credibilità sul mercato dei capitali", ha dichiarato l'amministratore delegato, Michael Lewis
.Per il 2026, Uniper prevede un utile operativo
rettificato compreso tra 1 e 1,3 miliardi di euro, in linea con il miglioramento registrato nel 2025, quando l’azienda aveva riportato 1,1 miliardi. L’utile netto rettificato è atteso tra 350 e 600 milioni di euro, rispetto ai 544 milioni dell’anno precedente.
Con la nazionalizzazione, Berlino è arrivata a detenere il 99,12% del capitale
, perdendo temporaneamente la possibilità di distribuire dividendi. Tale vincolo è stato rimosso alla fine del 2025, nell’ambito del processo di riprivatizzazione richiesto dall’Unione Europea. Entro il 2028, la quota statale dovrà essere ridotta al 25%
più un'azione.
Il gruppo ha definito il ritorno al dividendo un tassello fondamentale per un potenziale “re-IPO”, mentre il CFO Christian Barr ha precisato che modalità e tempistiche della cessione restano nelle mani del governo.
Uniper ha inoltre annunciato un piano di investimenti da circa 5 miliardi
di euro fino al 2030, con oltre metà delle risorse destinate alla Germania. Tra i progetti principali figurano la costruzione di circa 2 gigawatt di centrali a gas predisposte per l’idrogeno, parte della strategia nazionale per la transizione energetica.