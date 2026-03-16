EQT esce da Galderma tramite la più grande operazione ai blocchi mai realizzata da private equity

(Teleborsa) - EQT, società di private equity svedese, ha annunciato il completamento del collocamento di circa 34 milioni di azioni di Galderma da parte del consorzio da lei guidato per un ricavato lordo complessivo di circa 4,9 miliardi di franchi svizzeri, tramite una procedura di accelerated bookbuilding (ABB). Nell'ambito del Collocamento, EQT ha ricevuto un ricavato lordo di circa 1,3 miliardi di franchi svizzeri.



Nell'ottobre 2019, EQT - insieme a un consorzio di co-investitori - ha scorporato Galderma da Nestlé a seguito di una revisione strategica. Da allora, Galderma ha registrato una crescita a doppia cifra del fatturato, passando da 2,8 miliardi di dollari (2018) a 5,2 miliardi di dollari (2025), con una crescita organica del fatturato negli ultimi dodici mesi (LTM) accelerata da mid single digits all'ingresso a circa il 18% (2025), un aumento dei margini di 5 punti percentuali e un EBITDA più che raddoppiato, da 520 milioni di dollari (2018) a 1,2 miliardi di dollari (2025).



Galderma si è quotata sulla Borsa di Zurigo nel 2024, realizzando una delle maggiori IPO in Europa quell'anno. Da allora, Galderma ha continuato a registrare una forte crescita, grazie a un'ottima performance commerciale in ciascuna delle sue categorie di prodotti (medicinali estetici iniettabili, prodotti dermatologici per la cura della pelle e dermatologia terapeutica) e al lancio di diversi prodotti innovativi. Grazie a questa solida performance, il prezzo delle azioni di Galderma è quasi triplicato dall'IPO.



A seguito dell'IPO, il consorzio guidato da EQT ha gradualmente ridotto la propria partecipazione azionaria attraverso una serie di cessioni sul mercato, tra cui la vendita di una quota del 20% a L'Oréal Groupe in due tranche. Dall'IPO, EQT ha realizzato circa 21 miliardi di franchi svizzeri/26 miliardi di dollari di proventi per i suoi fondi e co-investitori

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