INWIT su di giri a Piazza Affari dopo i conti

(Teleborsa) - Giornata brillante per il titoloa Piazza Affari, che tratta in rialzo di oltre l'8% alla luce dei conti diffusi venerdì scorso a mercati chiusi.La controllata diha archiviato il 2017 conpari a 356,6 milioni di euro (333,5 milioni di euro nel 2016), in crescita del 6,9% rispetto al dato dello scorso anno.L’si attesta a euro 126,7 milioni di euro (97,9 milioni di euro 2016), in crescita del 29,5% rispetto al dato del 2016.L’a fine anno è pari 45,6 milioni di euro in crescita rispetto al 31 dicembre 2016 di 11,3 milioni di euro.Per il futuro la società che opera in Italia nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, prevede un’ulteriore crescita del business tradizionale ed una forte accelerazione nei nuovi business."INWIT, ancora una volta, ha raggiunto i suoi obiettivi economici e finanziari. Il miglioramento registrato in tutti gli indicatori economici – ha sottolineato l’Amministratore Delegato– testimonia chiaramente la nostra capacità di mantenere quanto promesso. Accanto al deciso aumento del numero dei clienti ed alla ulteriore riduzione dei costi di affitto si evidenzia un’ottima performance sui nuovi business, specialmente sulle small cell con più di 1000 unità remote realizzate nel corso dell’anno. Emerge l’immagine di un’Azienda solida e performante nel suo core business ma anche capace di innovare il proprio portafoglio di servizi infrastrutturali e pronta a cogliere le grandi opportunità offerte dall'evoluzione delle reti radio e dei modelli di business".