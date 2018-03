Motori, al via il Salone dell'auto di Ginevra

Ferrari

FCA

(Teleborsa) - E' partito il count down ad uno degli eventi più attesi dagli amanti dei motori. Domani, 6 marzo, prenderà infatti il via al Palaexpo l'88^ edizione delAnche quest'anno saranno presenti 180 espositori con 900 modelli in mostra e oltre 110 anteprime europee e mondiali.Le parole d'ordine degli organizzatori sono sempre le stesse: dinamismo, innovazione ma anche produzioni a numero limitato di altissima qualità, come spiegato dal Direttore Generale del Motor Show, Andrè Heti, in occasione della presentazione dell'edizione 2018.e alle, su cui le case automobilistiche stanno investendo molto negli ultimi anni.Non mancheranno le eccellenze del Made in Italy:, con il motore V8 più potente della storia del Cavallino Rampante., mentre la Fiat farà la sua parte con la Tipo nell'allestimento sportivo S-Design.Dopo i due giorni dedicati alla stampa,