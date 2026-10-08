Invito all'acquisto per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Chiusura negativa per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, componente dell'S&P-500, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,36%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 517,3 USD, con stop loss individuato a quota 146,4 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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