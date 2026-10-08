Invito all'acquisto per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Chiusura negativa per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,36%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 517,3 USD, con stop loss individuato a quota 146,4 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```