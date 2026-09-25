Indicazioni rialziste per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta negativa per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , tra i componenti dell' S&P-500 , che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,68%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 521,1 USD, Cummins è molto appetibile con stop loss impostato a quota 146,4 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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