Brembo in formula E come fornitore unico di Srt

Srt ha scelto Brembo come fornitore unico dell'impianto frenante delle vetture che correranno in Formula E. Srt è fornitore esclusivo dei telai per il campionato Fia Formula E fino al 2021."Sono particolarmente soddisfatto di questo successo, perché rappresenta il coronamento del forte impegno tecnologico che tutta la Brembo ha dedicato allo studio e alla realizzazione dell'impianto scelto da Rst - ha commentato il presidente della Brembo, Alberto Bombassei - . Per un'azienda da sempre impegnata nell'innovazione continua come Brembo, la monoposto Spark per la Formula E rappresenta un prezioso laboratorio mobile per lo sviluppo della tecnologia applicata all'elettrico, che è la vera sfida per il futuro, se non già per il presente, del settore automotive".Parlando al Salone dell'auto di Ginevra , Bombassei ha ribadito che Brembo non è interessata a Magneti Marelli , società di Fiat Chrysler Automobiles. "Non c'è assolutamente nessun interesse per Magneti Marelli. Se c'è qualcosa di interessante per una possibile acquisizione, quello che conta è che siano prodotti tecnologicamente evoluti", ha sottolineato il manager.Poco mosso il titolo Brembo a Piazza Affari (+0,25%), dopo l' exploit della vigilia sui conti