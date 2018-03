Luxottica investe nel "Made in Japan". Rileva il 67% di Fukui Megane

Luxottica

(Teleborsa) -ha acquisito il 67% di Fukui Megane, uno dei più importanti produttori giapponesi del distretto dell’occhialeria di Fukui, specializzato nella realizzazione di occhiali pregiati in titanio e oro massiccio.La transazione - spiega la società - "ha un’importante valenza strategica poiché sancisce l’ingresso di Luxottica nel cuore produttivo del “made in Japan”, nel distretto dell’occhialeria di Fukui, e l’acquisizione di una capacità manifatturiera unica nel suo genere".Costituita nel 1969, Fukui Megane rappresenta l’eccellenza e la tradizione dell’eyewear giapponese, rinomato in tutto il mondo per la grande artigianalità e la cura del design e dei materiali. La società nella cittadina di Sabae, distretto di Fukui, può contare su oltre un centinaio di maestri nel design e nell’incisione di metalli pregiati come il titanio.. - commenta- . Abbiamo intenzione di continuare ad investire per ricreare a Sabae un polo produttivo di eccellenza in linea con il modello Luxottica. Per la prima volta nella storia dell’occhialeria, avremo sotto lo stesso tetto due grandi scuole artigiane come quelle italiana e giapponese".La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.