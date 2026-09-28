Generali investe 72,5 milioni di euro nel buyback tra il 21 e il 25 settembre

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, nel periodo dal 21 al 25 settembre 2026, 1.647.391 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 44,00 euro, per un controvalore complessivo di 72.489.301,52 euro.



L'operazione si inserisce nel programma di acquisto di buyback finalizzato al loro annullamento, avviato lo scorso 6 agosto, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, al 25 settembre 2026 la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 29.793.612 azioni proprie, pari all'1,94% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.







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