EssilorLuxottica, sindacati incontrano direzione: confermate prospettive industriali

(Teleborsa) - Le Segreterie Nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil
hanno incontrato la Direzione Aziendale
di EssilorLuxottica
, a seguito della richiesta di confronto avanzata dalle Organizzazioni Sindacali, dopo le recenti notizie e polemiche
sui riassetti societari del Gruppo che hanno generato preoccupazione tra le lavoratrici e lavoratori del gruppo.
L'Azienda ha illustrato il piano di sviluppo e crescita, "confermando la solidità delle prospettive industriali e i forti investimenti
sulle nuove tecnologie Tech e Med oltre al già annunciato investimento nel sito di Agordo per la produzione di occhiali Wearable", si legge in una nota dei sindacati. Nel corso dell'incontro è stata "ribadita e condivisa l'importanza di avere nel tempo impostato la propria strategia industriale sulla diversificazione e l'ampliamento dei business".
È stato inoltre ribadito come il modello di relazioni industriali
costruite negli anni in Luxottica, rappresenti un punto di riferimento nel Paese
per la qualità del confronto, per l'innovazione nelle relazioni industriali e per la capacità di affrontare insieme i cambiamenti che hanno interessato e interessano il Gruppo. "Le relazioni sindacali sviluppate in questi anni hanno prodotto avanzamenti significativi in materia di organizzazione del lavoro e welfare sempre e costantemente volte a mettere al centro i lavoratori in quanto persone - viene sottolineato - È quindi importante che questo patrimonio venga ulteriormente valorizzato, mantenendo centrale il confronto e il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori.
In questa direzione, le Parti hanno condiviso la volontà di avviare il confronto per il rinnovo del contratto integrativo aziendale
. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil ritengono indispensabile garantire la continuità di tale approccio, nel rispetto delle reciproche prerogative, al fine di attuare gli accordi di programma condivisi e necessari a concretizzare il piano industriale, a partire dall'investimento wearable ad Agordo e dal mantenimento della qualità del lavoro e delle condizioni lavorative, anche tramite la conferma e l'estensione delle prerogative di orario ridotto già ottenute nelle contrattazioni precedenti.