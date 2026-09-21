Azimut investe oltre 11 milioni di euro nel buyback tra il 14 e il 18 settembre

(Teleborsa) - Azimut ha comunicato di aver acquistato, tra il 14 e il 18 settembre 2026, complessivamente 291.195 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 38,3677 euro per azione, per un controvalore pari a 11.172.480,44 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 e del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.



Al 18 settembre, considerando anche le azioni proprie già in portafoglio, Azimut Holding detiene un totale di 2.836.840 azioni proprie, pari all'1,9803% del capitale sociale.



Intanto, sul listino milanese, la società di servizi finanziari estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 39,67 euro.







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