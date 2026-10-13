Giappone, i prezzi alla produzione rallentano a settembre

(Teleborsa) - Rallentano i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di settembre 2026. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 6,8% su base annua, inferiore al +7,6% sia stimato dagli analisti sia di agosto.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato un calo pari a -0,3% come il mese precedente (rivisto da -0,2%). Era atteso un +0,5%.



I prezzi import hanno segnato una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un incremento del 24,5% su base annuale. I prezzi export sono aumentati dello 0,5% su base mensile e del 17,9% su base annuale.

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