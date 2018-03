Thales Alenia Space e Inmarsat insieme per gestione traffico aereo in Europa

(Teleborsa) -lavoreranno insieme all' Agenzia Spaziale Europea sull'innovativoche migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa.Il programma in joint venture "" supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione satellitare per la gestione appunto del traffico aereo, garantendo lo scambio continuo di informazioni sulla posizione di volo degli aerei e sui punti di navigazione,per quanto riguarda i tempi di volo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2.Il programma utilizzerà le- la prima riguarda la finalizzazione del sistemaper fornire il), in linea con gli obiettivi a medio termine dell’iniziativadella Commissione Europea- a seguire, la definizione del sistema) a supporto di obiettivi di lungo termine di SESAR.Insieme ad Inmarsat,Thales Alenia Space contribuirà inoltre alla definizione ed al progetto di sistema, incluse prestazioni e sicurezza.è l’elemento del programma) di ESA dedicato alla comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo (ATM). Iris supporta il piano generale– lanciato nel 2006 dae dalla Comunità eEuropea.fornirà comunicazioni bordo-terra per il controllo iniziale "4D" della rotta, localizzando un aeromobile in quattro dimensioni: latitudine, longitudine, altitudine e tempo. Ciò consentirà di tracciare precisamente i voli ed operare una gestione più efficiente del traffico aereo. I collegamenti via satellite ad alta capacità diventeranno la norma per le operazioni e le comunicazioni vocali saranno impiegate solo per operazioni specifiche ed eccezionali.PerIris FOC permetterà