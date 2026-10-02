Ryanair, a settembre oltre 20 milioni di passeggeri (+4%), nei 12 mesi +5%

Load factor stabile al 94%

(Teleborsa) - Ryanair ha trasportato 20,1 milioni di passeggeri a settembre, registrando un incremento del 4% rispetto ai 19,4 milioni dello stesso mese del 2025. Il load factor, ossia il coefficiente di riempimento dei voli, si è mantenuto al 94%. Nel corso del mese, la compagnia aerea irlandese ha operato oltre 111.700 voli.



Sono stati cancellati più di mille collegamenti a causa di un ulteriore malfunzionamento del sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito, degli scioperi dei controllori di volo in Belgio e dell'attività eruttiva dell'Etna.



Nei 12 mesi chiusi a settembre, il traffico complessivo ha raggiunto 215,1 milioni di passeggeri, con una crescita del 5% rispetto ai 203,9 milioni registrati nell'analogo periodo precedente. Anche su base annua, il load factor è rimasto al 94%.

Condividi

```