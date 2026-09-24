Parigi: calo per Thales

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che mostra un decremento del 2,89%.



La tendenza ad una settimana di Thales è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Thales resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 236 Euro. Supporto visto a quota 229,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 242,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```