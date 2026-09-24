Parigi: calo per Thales
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che mostra un decremento del 2,89%.
La tendenza ad una settimana di Thales è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Thales resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 236 Euro. Supporto visto a quota 229,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 242,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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