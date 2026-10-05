FAE Technology, Fuggetta da oggi managing director della divisione space

Rafforza posizionamento nell'aerospaziale

(Teleborsa) - FAE Technology annuncia l'ingresso a far data da oggi, 5 ottobre, di Giovanni Fuggetta nel ruolo di Managing Director della Divisione Space.



L'esperienza e l'atteso contributo

Fuggetta - si legge in una nota - porta una consolidata esperienza internazionale nell’industria spaziale, maturata in oltre trent’anni in Thales Alenia Space e nei successivi incarichi in Leonardo , dove ha ricoperto i ruoli di Senior Vice President Divisional Space Business e di Responsabile Technology, Innovation and Global Business Strategy, Marketing and Sales sempre per lo Space Business. Nel 2014 ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro, conferita dalla Repubblica Italiana attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



La nomina contribuirà a rafforzare il posizionamento del Gruppo nel settore aerospaziale, favorendo l'integrazione tra il know-how e l'esperienza di Kayser Space con la capacità industriale e le competenze di FAE Technology nell'elettronica e nell'edge computing.



Le dichiarazioni

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha dichiarato: "La nomina di Giovanni rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della divisione Space. Vogliamo accelerare lo sviluppo di prodotti e tecnologie proprietarie che fondano l’esperienza nell’Edge computing del Gruppo con il know how space di Kayser. Puntiamo quindi a rafforzare il nostro posizionamento nei programmi di esplorazione spaziale, e ad ampliare la nostra capacità di offrire servizi end-to-end per la ricerca in microgravità. L’obiettivo complessivo è il consolidamento di un modello industriale sempre più integrato, capace di contribuire realmente al rafforzamento della sovranità tecnologica europea nel settore spaziale".



Giovanni Fuggetta, Managing Director della Space Division di FAE Technology, ha commentato: "FAE Technology e Kayser Space dispongono di competenze tecnologiche e industriali che possono trovare nuove e importanti opportunità di sviluppo nel mercato spaziale. Sono motivato a portare la mia esperienza per mettere ulteriormente a sistema queste capacità, con l’obiettivo di sostenere la crescita della divisione e rispondere alle nuove esigenze delle applicazioni in orbita".

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