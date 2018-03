USA, sondaggio ADP: a febbraio +235 mila posti di lavoro

(Teleborsa) - E' cresciuta molto più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, a febbraio,Gli occupati hanno registrato un incremento di 235 mila unità, superiore ai 195 mila unità stimati dagli analisti., dato rivisto da 234 mila.Il dato è stato annunciato dalla(ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.L'aumento è sempre trainato dal settore dei servizi (+198 mila), in particolare quello dei Trasporti/logistica (+44 mila unità), ma crescono a ritmi piuttosto elevati anche gli occupati nel settore professionale e commerciale (+46 mila).i nuovi posti di lavoro sono cresciuti di 14 mila unità, in edilizia di 21 mila unità. A far da traino è stato però il settore della produzione di beni di consumo (+37 mila)., le PMI hanno contribuito con 68 mila occupati, le imprese di medie dimensioni con 97 mila nuovi posti e l'industria di grandi dimensioni ha aggiunto 70 mila posti.