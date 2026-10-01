Eurozona, tasso di disoccupazione stabile al 6,4% ad agosto

(Teleborsa) - Risulta stabile ad agosto 2026 la disoccupazione nell'Eurozona. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto al 6,4%, come atteso dagli analisti. Nell'intera UE il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 6,1%.



Eurostat stima che nell'agosto 2026 vi fossero 13,600 milioni di disoccupati nell'UE, di cui 11,357 milioni nell'area dell'euro. Rispetto al mese di luglio 2026, la disoccupazione è aumentata di 12 mila unità nell'UE e di 26 mila nell'area dell'euro. Rispetto all'agosto 2025, la disoccupazione è aumentata di 348 mila unità nell'UE e di 267 mila nell'area dell'euro.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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