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Occupati ADP USA in settembre
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30 settembre 2026 - 14.25
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Occupati ADP in settembre pari a 90K unità
, in aumento rispetto al precedente 36K unità (la previsione era 70K unità).
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