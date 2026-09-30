Milano 16:07
51.485 -0,62%
Nasdaq 16:07
30.592 +0,83%
Dow Jones 16:07
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Londra 16:07
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Francoforte 16:07
25.288 -0,44%

Occupati ADP USA in settembre

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Occupati ADP USA in settembre
USA, Occupati ADP in settembre pari a 90K unità, in aumento rispetto al precedente 36K unità (la previsione era 70K unità).
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