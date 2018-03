Caltagirone alza il velo sui conti 2017

Caltagirone

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2017 con undi 90,3 milioni di euro in calo rispetto agli oltre 155 milioni del 2016.sono saliti a 1,48 miliardi di euro da 1,29 miliardi di euro al 31 dicembre 2016.L'è pari a 599,2 milioni di euro (527,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016).Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea, convocata in prima convocazione il 24 aprile ed occorrendo in seconda convocazione il 9 maggio, la distribuzione di uninvariato rispetto al 2017. Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2018 (stacco cedola in Borsa il 21 maggio 2018).