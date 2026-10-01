Ubaldi Costruzioni, EnVent conferma OUTPERFORM e alza Target Price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su Ubaldi Costruzioni , società di costruzioni specializzata in infrastrutture pubbliche, confermando il rating OUTPERFORM e alzando il target price a €6,60 per azione (da €5,50), che implica un potenziale upside del 28% rispetto al prezzo di chiusura del 29 settembre.



In H1 2026 Ubaldi Costruzioni ha riportato un valore della produzione pari a €25,6m, +49% rispetto a H1 2025. L’EBITDA è €4,8m con margine del 18,9%. L’utile netto è €2,9m, margine del 11.2%. La posizione finanziaria netta è cash-positive per €6,8m, rispetto a €8.3m a fine 2025, riflettendo l’assorbimento di capitale circolante ricorrente del primo semestre dell’anno.



A seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto "Marazzana" – un lavoro idraulico nelle Marche del valore di oltre €23m – il portafoglio ordini di Ubaldi ha raggiunto €231m, rispetto a €208m al 30 giugno 2026, cinque volte i ricavi dell’esercizio 2025, garantendo visibilità sui ricavi per diversi anni.

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